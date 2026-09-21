Смеситель для ванны Haiba (HB22801)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB22801)
Смеситель для ванны с удобным длинным поворотным изливом изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, повсеместно использующейся в пищевой промышленности и производящейся в соответствии с японскими промышленными стандартами JIS. Керамический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Пластиковая сеточка, которая установлена на аэраторе, существенно понижает уровень шума крана. Она защищена от налёта извести, а если сетка засорилась, то её легко почистить. Переключатель душ/излив имеет поворотный механизм с фиксацией, что позволяет успешно использовать данную модель в квартирах и домах с пониженным давлением в системе водопровода.
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