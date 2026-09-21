Смеситель для ванны Haiba (HB22548-8)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685546
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
11
Длина, м
17
Габариты (ВxГxШ), мм
176x409x200
Габаритные размеры), см
17.6x40.9x20
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
38
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аэратор, керамический картридж 35 мм, переключатель с керамическими пластинами, шланг 1.5 м, настенное поворотное крепление, 2-функциональная лейка, металлическая рукоятка, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х36
Вес, кг.
2.52
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB22548-8)
Смеситель с длинным изливом является традиционным вариантом сантехнического оборудования для ванной комнаты и популярен на территории России довольно давно.Характерной чертой является удлиненный поворачивающийся носик. Именно благодаря ему смеситель может быть использован для ванной и раковины одновременно. Длинный носик значительно повышает функциональность смесителя
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
11
Длина, м
17
Габариты (ВxГxШ), мм
176x409x200
Габаритные размеры), см
17.6x40.9x20
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
38
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аэратор, керамический картридж 35 мм, переключатель с керамическими пластинами, шланг 1.5 м, настенное поворотное крепление, 2-функциональная лейка, металлическая рукоятка, упаковка
Развернуть
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Смеситель с длинным изливом является традиционным вариантом сантехнического оборудования для ванной комнаты и популярен на территории России довольно давно.Характерной чертой является удлиненный поворачивающийся носик. Именно благодаря ему смеситель может быть использован для ванной и раковины одновременно. Длинный носик значительно повышает функциональность смесителя
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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