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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4166H) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4166H)

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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4166H) - фото 1
Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4166H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
силумин
Высота излива
244
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4166H) - фото 1
  • Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4166H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683996
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
29.1
Габариты (ВxГxШ), мм
291x265x50
Габаритные размеры), см
29.1х26.5х5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
244
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х20х6
Вес, кг.
1.18

Описание товара Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4166H)

Смеситель Fmark FM4166H для кухонной мойки с поворотным изливом и однорычажным управлением. Черный матовый корпус в крапинку выполнен из силумина, оснащен аэратором и гибкой подводкой. Монтаж на одно отверстие, высота конструкции 291 мм, длина излива 210 мм. Подходит для вертикальной установки над раковиной, обеспечивает удобный поворот на 360°. Гарантия производителя — 3 года



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Отзывы о товаре Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4166H)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
29.1
Габариты (ВxГxШ), мм
291x265x50
Габаритные размеры), см
29.1х26.5х5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
силумин
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
244
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FM4166H для кухонной мойки с поворотным изливом и однорычажным управлением. Черный матовый корпус в крапинку выполнен из силумина, оснащен аэратором и гибкой подводкой. Монтаж на одно отверстие, высота конструкции 291 мм, длина излива 210 мм. Подходит для вертикальной установки над раковиной, обеспечивает удобный поворот на 360°. Гарантия производителя — 3 года


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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