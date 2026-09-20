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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FS8422) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FS8422)

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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FS8422)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683991
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
23.5
Длина, м
37.4
Габариты (ВxГxШ), мм
235х195х374
Габаритные размеры), см
23.5х19.5х37.4
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
19.5
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепление, аэратор
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х20х6
Вес, кг.
1.21

Описание товара Смеситель Fmark для кухонной мойки (FS8422)

Смеситель Fmark FS8422 предназначен для кухонной мойки и выполнен в современном дизайне. Он имеет прочный корпус и удобный поворотный излив, что делает его практичным и стильным дополнением к кухне.



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Отзывы о товаре Смеситель Fmark для кухонной мойки (FS8422)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
23.5
Длина, м
37.4
Габариты (ВxГxШ), мм
235х195х374
Габаритные размеры), см
23.5х19.5х37.4
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
19.5
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепление, аэратор
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS8422 предназначен для кухонной мойки и выполнен в современном дизайне. Он имеет прочный корпус и удобный поворотный излив, что делает его практичным и стильным дополнением к кухне.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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