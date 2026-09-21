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Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139-2) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139-2)

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Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139-2) - фото 1
Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139-2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139-2) - фото 1
  • Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139-2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687032
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
23.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, изменение угла аэратора на 17 градусов.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х32
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139-2)

Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139-2) — стильное и практичное решение для вашей кухонной мойки. Однорычажный механизм обеспечивает удобное управление водой, а поворотный излив позволяет легко направлять поток. Модель выполнена в глянцевом хроме, что придаёт ей современный и аккуратный вид. Надежная конструкция с гибкой подводкой гарантирует долгий срок службы и простоту монтажа.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139-2)




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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
23.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Развернуть
Особенности
поворотный излив, изменение угла аэратора на 17 градусов.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139-2) — стильное и практичное решение для вашей кухонной мойки. Однорычажный механизм обеспечивает удобное управление водой, а поворотный излив позволяет легко направлять поток. Модель выполнена в глянцевом хроме, что придаёт ей современный и аккуратный вид. Надежная конструкция с гибкой подводкой гарантирует долгий срок службы и простоту монтажа.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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