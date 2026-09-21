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Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4104-02) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4104-02)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4104-02) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4104-02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Высота излива
180
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4104-02) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4104-02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689939
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Длина, м
34.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
крепление, аэратор, гибкая подводка, душевая лейка
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
180
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х16х5
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4104-02)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FM4104-02 сочетает современный дизайн с функциональностью. Модель оснащена поворотным изливом традиционной формы, обеспечивающим удобство использования. Однорычажный механизм с керамическим картриджем гарантирует плавную регулировку температуры и напора воды. Гибкая подводка упрощает установку, а компактные габариты делают смеситель универсальным решением для большинства моек. Доступен в белом исполнении и других цветовых вариантах (в зависимости от комплектации). Произведен из цинкового сплава с хромированными элементами, что обеспечивает долговечность при ежедневной эксплуатации. В комплект входят крепежные элементы, аэратор и инструкция по монтажу



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4104-02)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Длина, м
34.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
крепление, аэратор, гибкая подводка, душевая лейка
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
180
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FM4104-02 сочетает современный дизайн с функциональностью. Модель оснащена поворотным изливом традиционной формы, обеспечивающим удобство использования. Однорычажный механизм с керамическим картриджем гарантирует плавную регулировку температуры и напора воды. Гибкая подводка упрощает установку, а компактные габариты делают смеситель универсальным решением для большинства моек. Доступен в белом исполнении и других цветовых вариантах (в зависимости от комплектации). Произведен из цинкового сплава с хромированными элементами, что обеспечивает долговечность при ежедневной эксплуатации. В комплект входят крепежные элементы, аэратор и инструкция по монтажу


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие, электронные
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