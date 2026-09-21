Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4104-02)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4104-02)
Смеситель для кухонной мойки Fmark FM4104-02 сочетает современный дизайн с функциональностью. Модель оснащена поворотным изливом традиционной формы, обеспечивающим удобство использования. Однорычажный механизм с керамическим картриджем гарантирует плавную регулировку температуры и напора воды. Гибкая подводка упрощает установку, а компактные габариты делают смеситель универсальным решением для большинства моек. Доступен в белом исполнении и других цветовых вариантах (в зависимости от комплектации). Произведен из цинкового сплава с хромированными элементами, что обеспечивает долговечность при ежедневной эксплуатации. В комплект входят крепежные элементы, аэратор и инструкция по монтажу
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