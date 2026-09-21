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Смеситель для кухни Fmark (FS8232W) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Fmark (FS8232W)

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Смеситель для кухни Fmark (FS8232W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
242
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686835
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
242
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х9
Вес, кг.
1.43

Описание товара Смеситель для кухни Fmark (FS8232W)

Смеситель для кухни Fmark (FS8232W) изготовлен из прочной нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы. Он предназначен для установки на одно отверстие в столешнице и имеет белый цвет. Смеситель имеет монолитное исполнение и рычажное управление, что делает его удобным в использовании.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Fmark (FS8232W)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
242
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Fmark (FS8232W) изготовлен из прочной нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы. Он предназначен для установки на одно отверстие в столешнице и имеет белый цвет. Смеситель имеет монолитное исполнение и рычажное управление, что делает его удобным в использовании.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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