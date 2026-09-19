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Смеситель для раковины FAUZT FZs940-B129 тип См-УмОЦБА купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины FAUZT FZs940-B129 тип См-УмОЦБА

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Смеситель для раковины FAUZT FZs940-B129 тип См-УмОЦБА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 472206
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Характеристики

Бренд
FAUZT
Тип товара
Смесители для раковины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х9х7
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для раковины FAUZT FZs940-B129 тип См-УмОЦБА

Однорычажный смеситель для раковины. Высокая пропускная способность и большой ресурс достигается благодаря использованию широкого 40 мм картриджа с керамическими пластинами. Металлическая ручка управления смешиванием тактильно приятнее пластиковых ручек и имеет хромоникелевое покрытие аналогичное по ресурсу корпусу смесителя.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины FAUZT FZs940-B129 тип См-УмОЦБА




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Характеристики
Бренд
FAUZT
Тип товара
Смесители для раковины
Страна производитель
Китай
Описание
Однорычажный смеситель для раковины. Высокая пропускная способность и большой ресурс достигается благодаря использованию широкого 40 мм картриджа с керамическими пластинами. Металлическая ручка управления смешиванием тактильно приятнее пластиковых ручек и имеет хромоникелевое покрытие аналогичное по ресурсу корпусу смесителя.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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