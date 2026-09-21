Смеситель для кухни Cron хром (CN4115-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Высота излива
192
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687034
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
23.5
Длина, м
24.4
Габаритные размеры), см
8.5x20x32
Страна производства
Китай
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
192
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х27
Вес, кг.
1.01
Описание товара Смеситель для кухни Cron хром (CN4115-2)
Смеситель для кухни Cron CN4115-2 в хромированном исполнении сочетает лаконичный дизайн с функциональностью. Однорычажное управление обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Поворотный излив позволяет удобно направлять поток, а керамический картридж гарантирует долговечность работы. Модель подходит для стандартных моек с монтажным отверстием 33 мм
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Бренд
Тип товара
Высота, см
23.5
Длина, м
24.4
Габаритные размеры), см
8.5x20x32
Страна производства
Китай
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
192
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, аэратор
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни Cron CN4115-2 в хромированном исполнении сочетает лаконичный дизайн с функциональностью. Однорычажное управление обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Поворотный излив позволяет удобно направлять поток, а керамический картридж гарантирует долговечность работы. Модель подходит для стандартных моек с монтажным отверстием 33 мм
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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