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Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885Q) купить с доставкой в Москве
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Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885Q)

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Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885Q) - фото 1
Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885Q) - фото 1
  • Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683975
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
15
Длина, м
17.5
Габариты (ВxГxШ), мм
150x175x54
Габаритные размеры), см
15x17.5x5.4
Страна производства
Китай
Ширина, см
5.4
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, 2 шт. подводки для подключения холодной и горячей воды, блок управления, инструкция по установке, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
сенсорный, работает от батареек типа аа (4 шт.), возможность подключения к сети 220в через адаптер питания, подача воды регулируется рычагом на корпусе.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885Q)

Сенсорный смеситель Savol S-GY8885Q — современное решение для раковины с бесконтактным управлением. Работает от 4 батареек типа АА (есть возможность подключения к сети через адаптер). Регулировка температуры воды осуществляется рычагом на корпусе. Подходит для бытового и коммерческого использования, отличается латунным корпусом и стильным дизайном в матовых оттенках (графит или сталь). Комплектуется подводками, блоком управления и инструкцией. Гарантия производителя — 5 лет



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Отзывы о товаре Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885Q)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
15
Длина, м
17.5
Габариты (ВxГxШ), мм
150x175x54
Габаритные размеры), см
15x17.5x5.4
Страна производства
Китай
Ширина, см
5.4
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, 2 шт. подводки для подключения холодной и горячей воды, блок управления, инструкция по установке, упаковка
Цвет
серый
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
сенсорный, работает от батареек типа аа (4 шт.), возможность подключения к сети 220в через адаптер питания, подача воды регулируется рычагом на корпусе.
Страна производитель
Китай
Описание
Сенсорный смеситель Savol S-GY8885Q — современное решение для раковины с бесконтактным управлением. Работает от 4 батареек типа АА (есть возможность подключения к сети через адаптер). Регулировка температуры воды осуществляется рычагом на корпусе. Подходит для бытового и коммерческого использования, отличается латунным корпусом и стильным дизайном в матовых оттенках (графит или сталь). Комплектуется подводками, блоком управления и инструкцией. Гарантия производителя — 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Отзывы


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