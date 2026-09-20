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Смеситель Savol для мойки (S-600606AW) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Savol для мойки (S-600606AW)

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Смеситель Savol для мойки (S-600606AW) - фото 1
Смеситель Savol для мойки (S-600606AW) - фото 2
Смеситель Savol для мойки (S-600606AW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
264
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Savol для мойки (S-600606AW) - фото 1
  • Смеситель Savol для мойки (S-600606AW) - фото 2
  • Смеситель Savol для мойки (S-600606AW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683934
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
34.5
Длина, м
10.2
Габариты (ВxГxШ), мм
685x102x45
Габаритные размеры), см
68.5x10.2x4.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, керамический картридж
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
264
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
гибкий излив, рычажное управление, поворотный излив.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х30х7
Вес, кг.
2.76

Описание товара Смеситель Savol для мойки (S-600606AW)

Смеситель Savol S-600606AW — стильное и современное решение для кухонной мойки. Он сочетает в себе белый гибкий излив и хромированные детали, что делает его привлекательным дополнением к любому интерьеру. Смеситель отличается простотой монтажа и качественными материалами, что обеспечивает удобство использования и долговечность.



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Отзывы о товаре Смеситель Savol для мойки (S-600606AW)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
34.5
Длина, м
10.2
Габариты (ВxГxШ), мм
685x102x45
Габаритные размеры), см
68.5x10.2x4.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, керамический картридж
Цвет
хром
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
264
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
гибкий излив, рычажное управление, поворотный излив.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Savol S-600606AW — стильное и современное решение для кухонной мойки. Он сочетает в себе белый гибкий излив и хромированные детали, что делает его привлекательным дополнением к любому интерьеру. Смеситель отличается простотой монтажа и качественными материалами, что обеспечивает удобство использования и долговечность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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