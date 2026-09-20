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Характеристики
Тип товара
Карниз для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 683851
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Описание товара Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8025A)
Универсальный карниз Savol для ванной комнаты модели SK-8025A, который станет идеальным решением для оформления вашего пространства. Этот карниз имеет регулируемую длину от 125 до 225 см, что позволяет легко адаптировать его под размеры вашей ванной комнаты. Изготовленный из высококачественного хромированного металла, он не только привлекает внимание своим стильным и современным дизайном, но и обеспечивает долговечность и устойчивость к влаге, что особенно важно для помещений с повышенной влажностью. Карниз Savol SK-8025A идеально подходит для установки штор, что позволяет создать уютную атмосферу и защитить пространство от брызг воды. Его элегантный хромированный финиш придаст вашему интерьеру нотку роскоши и современности.
Универсальный карниз Savol для ванной комнаты модели SK-8025A, который станет идеальным решением для оформления вашего пространства. Этот карниз имеет регулируемую длину от 125 до 225 см, что позволяет легко адаптировать его под размеры вашей ванной комнаты. Изготовленный из высококачественного хромированного металла, он не только привлекает внимание своим стильным и современным дизайном, но и обеспечивает долговечность и устойчивость к влаге, что особенно важно для помещений с повышенной влажностью. Карниз Savol SK-8025A идеально подходит для установки штор, что позволяет создать уютную атмосферу и защитить пространство от брызг воды. Его элегантный хромированный финиш придаст вашему интерьеру нотку роскоши и современности.
Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8025A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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