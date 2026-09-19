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Держатель для фена FIXSEN Retro (FX-83819) купить с доставкой в Москве
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Держатель для фена FIXSEN Retro (FX-83819)

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Держатель для фена FIXSEN Retro (FX-83819) - фото 1
Держатель для фена FIXSEN Retro (FX-83819) - фото 2
Держатель для фена FIXSEN Retro (FX-83819) - фото 3
Держатель для фена FIXSEN Retro (FX-83819) - фото 4
Держатель для фена FIXSEN Retro (FX-83819) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Материал
Латунь
  • Держатель для фена FIXSEN Retro (FX-83819) - фото 1
  • Держатель для фена FIXSEN Retro (FX-83819) - фото 2
  • Держатель для фена FIXSEN Retro (FX-83819) - фото 3
  • Держатель для фена FIXSEN Retro (FX-83819) - фото 4
  • Держатель для фена FIXSEN Retro (FX-83819) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 469852
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатели
Высота, см
13.5
Страна производства
Чехия
Ширина, см
16
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х15
Вес, г.
580

Описание товара Держатель для фена FIXSEN Retro (FX-83819)

При оформлении помещения любая мелочь имеет значение. Аксессуары для ванной комнаты помогают создать законченное пространство, в котором необходимое всегда под рукой. С их помощью можно подчеркнуть дизайнерскую концепцию и повысить уровень комфорта. Аксессуар рассчитан на эксплуатацию в условиях постоянной влажности и смены температур. На его внешнем виде и функциональности негативные воздействия никак не отражаются. В сложном уходе товар тоже не нуждается, поэтому проблем с поддержанием порядка и чистоты в ванной не будет. Вы получите пространство с идеальной эргономикой, в котором приятно находиться.

Отзывы о товаре Держатель для фена FIXSEN Retro (FX-83819)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатели
Высота, см
13.5
Страна производства
Чехия
Ширина, см
16
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
При оформлении помещения любая мелочь имеет значение. Аксессуары для ванной комнаты помогают создать законченное пространство, в котором необходимое всегда под рукой. С их помощью можно подчеркнуть дизайнерскую концепцию и повысить уровень комфорта. Аксессуар рассчитан на эксплуатацию в условиях постоянной влажности и смены температур. На его внешнем виде и функциональности негативные воздействия никак не отражаются. В сложном уходе товар тоже не нуждается, поэтому проблем с поддержанием порядка и чистоты в ванной не будет. Вы получите пространство с идеальной эргономикой, в котором приятно находиться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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