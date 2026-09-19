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Коврик для ванной Fixsen Family, голубой, 1-ый (70х120 см), (FX-9003C) купить с доставкой в Москве
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Коврик для ванной Fixsen Family, голубой, 1-ый (70х120 см), (FX-9003C)

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Коврик для ванной Fixsen Family, голубой, 1-ый (70х120 см), (FX-9003C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471108
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Коврик для ванной
Высота, см
120
Материал
полиэстер
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.22х0.72х0.02
Вес, кг.
1.73

Описание товара Коврик для ванной Fixsen Family, голубой, 1-ый (70х120 см), (FX-9003C)

Коврик для ванной комнаты Fixsen Family выполнен в лаконичном дизайне, актуален для помещений в современных стилях. Не оснащен противоскользящим покрытием. Прекрасно подходит под ножку любого унитаза стандартной формы. Изготовлен из искусственных волокон, тактильно материал напоминает бархатистую и теплую кашемировую ткань. Легко очищается от загрязнений простой сухой щеткой, пылесосом или с помощью ручной стирки.

Отзывы о товаре Коврик для ванной Fixsen Family, голубой, 1-ый (70х120 см), (FX-9003C)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Коврик для ванной
Высота, см
120
Материал
полиэстер
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
70
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик для ванной комнаты Fixsen Family выполнен в лаконичном дизайне, актуален для помещений в современных стилях. Не оснащен противоскользящим покрытием. Прекрасно подходит под ножку любого унитаза стандартной формы. Изготовлен из искусственных волокон, тактильно материал напоминает бархатистую и теплую кашемировую ткань. Легко очищается от загрязнений простой сухой щеткой, пылесосом или с помощью ручной стирки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для ванной Fixsen Family, голубой, 1-ый (70х120 см), (FX-9003C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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