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Карниз для ванной дуговой Fixsen нерж.сталь-хром max. 180 см. ( FX-25144) купить с доставкой в Москве
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Карниз для ванной дуговой Fixsen нерж.сталь-хром max. 180 см. ( FX-25144)

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Карниз для ванной дуговой Fixsen нерж.сталь-хром max. 180 см. ( FX-25144)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470187
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.8х0.03х0.03
Вес, кг.
1.2

Описание товара Карниз для ванной дуговой Fixsen нерж.сталь-хром max. 180 см. ( FX-25144)

Карниз для ванной дуговой Fixsen нерж.сталь-хром max. 180 см. ( FX-25144)

Отзывы о товаре Карниз для ванной дуговой Fixsen нерж.сталь-хром max. 180 см. ( FX-25144)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Страна производитель
Китай
Описание
Карниз для ванной дуговой Fixsen нерж.сталь-хром max. 180 см. ( FX-25144)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карниз для ванной дуговой Fixsen нерж.сталь-хром max. 180 см. ( FX-25144) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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