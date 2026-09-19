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Мыльница FIXSEN Bogema решетка (FX-78509) купить с доставкой в Москве
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Мыльница FIXSEN Bogema решетка (FX-78509)

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Мыльница FIXSEN Bogema решетка (FX-78509) - фото 1
Мыльница FIXSEN Bogema решетка (FX-78509) - фото 2
Мыльница FIXSEN Bogema решетка (FX-78509) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыльницы
Материал
металл
  • Мыльница FIXSEN Bogema решетка (FX-78509) - фото 1
  • Мыльница FIXSEN Bogema решетка (FX-78509) - фото 2
  • Мыльница FIXSEN Bogema решетка (FX-78509) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470426
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мыльницы
Высота, см
9
Страна производства
Чехия
Ширина, см
18
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х10
Вес, г.
690

Описание товара Мыльница FIXSEN Bogema решетка (FX-78509)

Абсолютная классика дизайна. Ровные изгибы металла и плавные линии основания создают строгий стиль аксессуаров. Хромированные детали, узорчатые керамические вставки и белоснежные колбы наполняют коллекцию игрой света и тени, присущей предметам высокого искусства. Все предметы выполнены из высококачественной стали толщиной не менее 2 мм. Современное оборудование для производства позволяет добиться идеальной стыковки частей аксессуаров и прочного толстого покрытия. Резиновые уплотнители в изделиях серии Bogema, равномерно распределяют нагрузку по всей площади основания и дают упругость и мягкость в использовании. Такое распределение нагрузки позволяет улучшить комфортность использования увеличить срок службы изделий.

Отзывы о товаре Мыльница FIXSEN Bogema решетка (FX-78509)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мыльницы
Высота, см
9
Страна производства
Чехия
Ширина, см
18
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Абсолютная классика дизайна. Ровные изгибы металла и плавные линии основания создают строгий стиль аксессуаров. Хромированные детали, узорчатые керамические вставки и белоснежные колбы наполняют коллекцию игрой света и тени, присущей предметам высокого искусства. Все предметы выполнены из высококачественной стали толщиной не менее 2 мм. Современное оборудование для производства позволяет добиться идеальной стыковки частей аксессуаров и прочного толстого покрытия. Резиновые уплотнители в изделиях серии Bogema, равномерно распределяют нагрузку по всей площади основания и дают упругость и мягкость в использовании. Такое распределение нагрузки позволяет улучшить комфортность использования увеличить срок службы изделий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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