Смеситель для кухни GRANULA (2088, ЧЁРНЫЙ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
310
Длина излива
190
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 682816
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, набор для крепления, прокладки уплотнительные, аэратор
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
310
Длина излива
190
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Удлинненый излив
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х6
Вес, кг.
2.2
Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (2088, ЧЁРНЫЙ)
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 390 руб. 14 490 руб.3348 руб. в СплитСмеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240000 хром
-
В наличииЦена 13 390 руб. 14 490 руб.3348 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душе...
-
В наличииЦена 13 490 руб. 14 580 руб.3373 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром
-
В наличииЦена 13 790 руб.3448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000
-
В наличииЦена 13 990 руб.3498 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом Damixa Gala 536000300, черный
-
В наличииЦена 13 990 руб.3498 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Libre F6002222, черный
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Da...
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250001 хром
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250300 черн...
Бренд
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, набор для крепления, прокладки уплотнительные, аэратор
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
310
Длина излива
190
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Удлинненый излив
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для кухни GRANULA (2088, ЧЁРНЫЙ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA (2088, ЧЁРНЫЙ)