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Полотенцедержатель FIXSEN Modern рога 2-ой (FX-51502А) купить с доставкой в Москве
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Полотенцедержатель FIXSEN Modern рога 2-ой (FX-51502А)

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Полотенцедержатель FIXSEN Modern рога 2-ой (FX-51502А) - фото 1
Полотенцедержатель FIXSEN Modern рога 2-ой (FX-51502А) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Цвет
сатин
  • Полотенцедержатель FIXSEN Modern рога 2-ой (FX-51502А) - фото 1
  • Полотенцедержатель FIXSEN Modern рога 2-ой (FX-51502А) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682235
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Цвет
сатин
Комплектация
держатель
Габариты (ВxГxШ), мм
52х52х420
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
46х12х5
Вес, г.
370

Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Modern рога 2-ой (FX-51502А)

Сатиновая коллекция аксессуаров для ванной комнаты в одноименном стиле. Приятный эффект приглушенного бархатистого блеска, легко сочетается с фактурными поверхностями интерьера и монохромным цветом стен. Простая форма основания не отвлекает внимания от мягких бликов отражаемого света. Изделия комплектуются матовыми стеклянными колбами, на которых не остается следов от воды. Вставки из мягкого пластика надежно удерживают стекло в металле и помогают избежать трения. Основание из латуни и литые части аксессуаров надежно крепятся и плотно прилегают к стене. Крепкая конструкция литых компонентов отличается высокой надежностью. Пазовая система в данной серии предотвращает вращение составных частей и обеспечивает упругое сопротивление при эксплуатации.

Отзывы о товаре Полотенцедержатель FIXSEN Modern рога 2-ой (FX-51502А)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Цвет
сатин
Комплектация
держатель
Габариты (ВxГxШ), мм
52х52х420
Страна производитель
Чехия
Описание
Сатиновая коллекция аксессуаров для ванной комнаты в одноименном стиле. Приятный эффект приглушенного бархатистого блеска, легко сочетается с фактурными поверхностями интерьера и монохромным цветом стен. Простая форма основания не отвлекает внимания от мягких бликов отражаемого света. Изделия комплектуются матовыми стеклянными колбами, на которых не остается следов от воды. Вставки из мягкого пластика надежно удерживают стекло в металле и помогают избежать трения. Основание из латуни и литые части аксессуаров надежно крепятся и плотно прилегают к стене. Крепкая конструкция литых компонентов отличается высокой надежностью. Пазовая система в данной серии предотвращает вращение составных частей и обеспечивает упругое сопротивление при эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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