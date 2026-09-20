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Смеситель для умывальника MIXLINE ML08-04 (522780) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для умывальника MIXLINE ML08-04 (522780)

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Смеситель для умывальника MIXLINE ML08-04 (522780) - фото 1
Смеситель для умывальника MIXLINE ML08-04 (522780) - фото 2
Смеситель для умывальника MIXLINE ML08-04 (522780) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
75
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML08-04 (522780) - фото 1
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML08-04 (522780) - фото 2
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML08-04 (522780) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681991
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель поставляется в фирменной коробке с техническим паспортом и гарантийным талоном
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
75
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х13
Вес, кг.
1.02

Описание товара Смеситель для умывальника MIXLINE ML08-04 (522780)

Компактный и стильный смеситель MIXLINE для умывальника легко впишется в современный интерьер благодаря блестящему хромированному покрытию. В конструкции используется надёжная латунь, а благодаря керамическому картриджу переключение воды всегда плавное и долговечное. Удобный однорычажный механизм управления позволяет быстро выбрать нужную температуру одной рукой. Высота излива 75 мм и длина 144 мм создают практичное пространство для комфортного умывания. Аэратор в комплекте обеспечит мягкую струю и экономичный расход воды. Благодаря настольному монтажу на раковину и одному отверстию процесс установки максимально прост. Идеальный выбор для стильных и функциональных ванных комнат.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника MIXLINE ML08-04 (522780)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель поставляется в фирменной коробке с техническим паспортом и гарантийным талоном
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
75
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и стильный смеситель MIXLINE для умывальника легко впишется в современный интерьер благодаря блестящему хромированному покрытию. В конструкции используется надёжная латунь, а благодаря керамическому картриджу переключение воды всегда плавное и долговечное. Удобный однорычажный механизм управления позволяет быстро выбрать нужную температуру одной рукой. Высота излива 75 мм и длина 144 мм создают практичное пространство для комфортного умывания. Аэратор в комплекте обеспечит мягкую струю и экономичный расход воды. Благодаря настольному монтажу на раковину и одному отверстию процесс установки максимально прост. Идеальный выбор для стильных и функциональных ванных комнат.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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