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Мойка GRANFEST URBAN 4550, темно-серый купить с доставкой в Москве
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Мойка GRANFEST URBAN 4550, темно-серый

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GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 1
GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 2
GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 3
GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 4
GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 5
GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 6
GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 7
GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 1
  • GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 2
  • GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 3
  • GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 4
  • GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 5
  • GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 6
  • GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 7
  • GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681905
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Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
58х53х25
Вес, кг.
10.5

Описание товара Мойка GRANFEST URBAN 4550, темно-серый

Главное преимущество модели GranFest Urban 4550 в том, что она может монтироваться как врезным способом, так и под столешницу. Врезной монтаж доступен даже непрофессионалам: достаточно иметь необходимые инструменты и точно следовать инструкции. Подстольный монтаж сложнее и дороже: выполнить его самостоятельно уже не получится, потребуется помощь профессионалов. Благодаря компактным габаритам врезки возможен монтаж в нестандартные столешницы.

Отзывы о товаре Мойка GRANFEST URBAN 4550, темно-серый




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Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
Главное преимущество модели GranFest Urban 4550 в том, что она может монтироваться как врезным способом, так и под столешницу. Врезной монтаж доступен даже непрофессионалам: достаточно иметь необходимые инструменты и точно следовать инструкции. Подстольный монтаж сложнее и дороже: выполнить его самостоятельно уже не получится, потребуется помощь профессионалов. Благодаря компактным габаритам врезки возможен монтаж в нестандартные столешницы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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