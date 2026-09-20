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Мойка GRANFEST URBAN 658L, серый купить с доставкой в Москве
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Мойка GRANFEST URBAN 658L, серый

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GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 1
GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 2
GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 3
GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 4
GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 5
GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 6
GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 7
GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 8
GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 9
GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 10
GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 1
  • GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 2
  • GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 3
  • GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 4
  • GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 5
  • GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 6
  • GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 7
  • GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 8
  • GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 9
  • GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 10
  • GRANFEST Мойка URBAN 658L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681890
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Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
73х53х25
Вес, кг.
13

Описание товара Мойка GRANFEST URBAN 658L, серый

GRANFEST URBAN 658L – одна из наиболее востребованных и популярных моделей серии URBAN. Не большое боковое крыло не занимает лишней площади столешницы и при этом позволяет сушить посуду или обрабатывать продукты рядом с чашей. Благодаря удачной эргономике и креативному дизайнерскому решению, GF URBAN 658L подходит для тумбы шириной 500 мм. Эта модель мойки является оборачиваемой, то есть, основная чаша может быть расположена как справа, так и слева, в зависимости от планировки вашей кухни и потребностей в рабочей поверхности. Еще одним важным преимуществом кухонных моек коллекции Urban является возможность установки в них измельчителя пищевых отходов, который станет незаменимым помощником на любой кухне. Все модели данной коллекции поставляются со сливной арматурой, оснащенной дополнительным выводом для подключения посудомоечной или стиральной машины.

Отзывы о товаре Мойка GRANFEST URBAN 658L, серый




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Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
GRANFEST URBAN 658L – одна из наиболее востребованных и популярных моделей серии URBAN. Не большое боковое крыло не занимает лишней площади столешницы и при этом позволяет сушить посуду или обрабатывать продукты рядом с чашей. Благодаря удачной эргономике и креативному дизайнерскому решению, GF URBAN 658L подходит для тумбы шириной 500 мм. Эта модель мойки является оборачиваемой, то есть, основная чаша может быть расположена как справа, так и слева, в зависимости от планировки вашей кухни и потребностей в рабочей поверхности. Еще одним важным преимуществом кухонных моек коллекции Urban является возможность установки в них измельчителя пищевых отходов, который станет незаменимым помощником на любой кухне. Все модели данной коллекции поставляются со сливной арматурой, оснащенной дополнительным выводом для подключения посудомоечной или стиральной машины.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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