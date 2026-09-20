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Мойка GRANFEST URBAN 658, белый купить с доставкой в Москве
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Мойка GRANFEST URBAN 658, белый

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GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 1
GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 2
GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 3
GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 4
GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 5
GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 6
GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 7
GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 8
GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 1
  • GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 2
  • GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 3
  • GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 4
  • GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 5
  • GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 6
  • GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 7
  • GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 8
  • GRANFEST Мойка URBAN 658 1-чаша 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681886
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Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
73х53х25
Вес, кг.
13.5

Описание товара Мойка GRANFEST URBAN 658, белый

GRANFEST URBAN 658 - воплощает в себе основные черты самобытной «городской» концепции. Данная модель - это классическое и универсальное решение для любой кухни. Она имеет четкую форму, которая идеально вписывается в любой интерьер. GF URBAN 658 обеспечивает достаточно места для работы, и может быть легко установлена в столешницу шириной от 600 мм. Дизайн модели отвечает стремлению современного человека быть ближе к природе. Сочетание плавного силуэта с натуральной текстурой поверхности рождает ощущение чистоты и естественности. Еще одним существенным преимуществом кухонных моек серии Urban является возможность установки в них утилизатора отходов, который будет полезным дополнением на любой кухне. Все модели этой серии поставляются с системой слива, оборудованной дополнительным выходом для посудомоечной или стиральной машины.

Отзывы о товаре Мойка GRANFEST URBAN 658, белый




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Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
GRANFEST URBAN 658 - воплощает в себе основные черты самобытной «городской» концепции. Данная модель - это классическое и универсальное решение для любой кухни. Она имеет четкую форму, которая идеально вписывается в любой интерьер. GF URBAN 658 обеспечивает достаточно места для работы, и может быть легко установлена в столешницу шириной от 600 мм. Дизайн модели отвечает стремлению современного человека быть ближе к природе. Сочетание плавного силуэта с натуральной текстурой поверхности рождает ощущение чистоты и естественности. Еще одним существенным преимуществом кухонных моек серии Urban является возможность установки в них утилизатора отходов, который будет полезным дополнением на любой кухне. Все модели этой серии поставляются с системой слива, оборудованной дополнительным выходом для посудомоечной или стиральной машины.
Самовывоз
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