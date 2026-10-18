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Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320)

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Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - фото 1
Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - фото 2
Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - фото 3
Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - фото 4
Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - фото 5
Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - фото 6
Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
Мощность
2200 Вт
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Макс. частота вращения диска
6500
Питание
от сети
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - фото 1
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - фото 2
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - фото 3
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - фото 4
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - фото 5
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - фото 6
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 930 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681488
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320)
11 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина угловая
Мощность
2200 Вт
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
6500
Питание
от сети
Высота, см
47.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х9
Вес, кг.
6.59

Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320)

Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Оснащена новым двигателем, который обеспечивает на 25% более высокую способность к перегрузкам в сравнении с предшественником. Это способствует высокой скорости удаления материала. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина угловая
Мощность
2200 Вт
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
6500
Питание
от сети
Высота, см
47.5
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Оснащена новым двигателем, который обеспечивает на 25% более высокую способность к перегрузкам в сравнении с предшественником. Это способствует высокой скорости удаления материала. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200 (06018C0320) - стоимость товара 11930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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