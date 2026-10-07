Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 110 руб.
В наличии
Код товара: 622494
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12 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х14х12
Вес, кг.
6.6
Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S 06013A6020 - универсальный инструмент для шлифования или резки металла. Удобство использования обеспечивается благодаря тонкой рукоятке, компактному размеру и небольшому весу. Модель демонстрирует стабильную работу даже при высоких нагрузках и во время пыльных работ. Прочный металлический фланец защищает редуктор от износа, а воздухозаборник лабиринтной формы улучшает приток воздуха для охлаждения двигателя и предотвращает скопление пыли в двигателе. Эргономичная форма рукоятки повышает удобство управления и снижает усталость после длительной работы. Функция выбора скорости позволяет работать с различными материалами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S 06013A6020 - универсальный инструмент для шлифования или резки металла. Удобство использования обеспечивается благодаря тонкой рукоятке, компактному размеру и небольшому весу. Модель демонстрирует стабильную работу даже при высоких нагрузках и во время пыльных работ. Прочный металлический фланец защищает редуктор от износа, а воздухозаборник лабиринтной формы улучшает приток воздуха для охлаждения двигателя и предотвращает скопление пыли в двигателе. Эргономичная форма рукоятки повышает удобство управления и снижает усталость после длительной работы. Функция выбора скорости позволяет работать с различными материалами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 12110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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