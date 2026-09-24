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Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G купить с доставкой в Москве
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Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G

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Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G - фото 1
Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G - фото 2
Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G - фото 3
Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G - фото 4
Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
210
Диаметр опоры, мм
72
  • Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G - фото 1
  • Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G - фото 2
  • Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G - фото 3
  • Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G - фото 4
  • Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G
3 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
210
Диаметр опоры, мм
72
Фиксатор
нет
С педалью
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х24х14
Вес, кг.
9.8

Описание товара Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G

Гидравлический подкатной домкрат Gigant 2Т HTJ-2G позволяет быстро и удобно обслуживать легковой автомобиль. Модель отличается высокой прочностью и стойкостью к регулярным нагрузкам. Лакокрасочное покрытие высокого качества защищает домкрат от коррозии. Агрегат прост в использовании.



Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный

Отзывы о товаре Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
210
Диаметр опоры, мм
72
Фиксатор
нет
С педалью
Нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат Gigant 2Т HTJ-2G позволяет быстро и удобно обслуживать легковой автомобиль. Модель отличается высокой прочностью и стойкостью к регулярным нагрузкам. Лакокрасочное покрытие высокого качества защищает домкрат от коррозии. Агрегат прост в использовании.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G - стоимость товара 3140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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