Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
210
Диаметр опоры, мм
72
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб.
В наличии
Код товара: 681080
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Загружаем...
3 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
210
Диаметр опоры, мм
72
Фиксатор
нет
С педалью
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х24х14
Вес, кг.
9.8
Описание товара Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G
Гидравлический подкатной домкрат Gigant 2Т HTJ-2G позволяет быстро и удобно обслуживать легковой автомобиль. Модель отличается высокой прочностью и стойкостью к регулярным нагрузкам. Лакокрасочное покрытие высокого качества защищает домкрат от коррозии. Агрегат прост в использовании.
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Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
210
Диаметр опоры, мм
72
Фиксатор
нет
С педалью
Нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Гидравлический подкатной домкрат Gigant 2Т HTJ-2G позволяет быстро и удобно обслуживать легковой автомобиль. Модель отличается высокой прочностью и стойкостью к регулярным нагрузкам. Лакокрасочное покрытие высокого качества защищает домкрат от коррозии. Агрегат прост в использовании.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
Gigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G - стоимость товара 3140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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