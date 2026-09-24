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Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels (51168) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels (51168)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
16
Высота подхвата, мм
227
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
230
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658168
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels (51168)
3 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
16
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
227
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х15
Вес, кг.
7.32

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels (51168)

Гидравлический бутылочный домкрат 16 т, h подъема 227–457 мм STELS 51168 обладает высокой прочностью и хорошей грузоподъемностью. В комплекте идет рукоять, состоящая из двух частей, для более удобного подъема. Для переноски к корпусу приварена рукоятка, которая облегчает транспортировку. Рельефная поверхность винта не дает грузу соскочить при подъеме.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels (51168)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
16
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
227
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
230
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат 16 т, h подъема 227–457 мм STELS 51168 обладает высокой прочностью и хорошей грузоподъемностью. В комплекте идет рукоять, состоящая из двух частей, для более удобного подъема. Для переноски к корпусу приварена рукоятка, которая облегчает транспортировку. Рельефная поверхность винта не дает грузу соскочить при подъеме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, h подъема 227-457 мм Stels (51168) - данный товар вы можете купить по цене 3060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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