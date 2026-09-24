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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels (51117) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels (51117)

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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658156
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels (51117)
3 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х12
Вес, кг.
4.99

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels (51117)

Телескопический гидравлический бутылочный домкрат 6 т STELS 51117 отличается высоким качеством исполнения, что позволяет использовать оборудование как в автосервисе, так и при проведении ремонтных работ. Специальное покрытие исключает влияние коррозии и гарантирует долгий срок службы. Рифленая поверхность опорной пяты служит для точной и надежной фиксации груза. Благодаря гидравлической системе усилия оператора во время эксплуатации минимальны.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels (51117)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопический гидравлический бутылочный домкрат 6 т STELS 51117 отличается высоким качеством исполнения, что позволяет использовать оборудование как в автосервисе, так и при проведении ремонтных работ. Специальное покрытие исключает влияние коррозии и гарантирует долгий срок службы. Рифленая поверхность опорной пяты служит для точной и надежной фиксации груза. Благодаря гидравлической системе усилия оператора во время эксплуатации минимальны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 170-420 мм Stels (51117) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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