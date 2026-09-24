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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
20
Высота подхвата, мм
250
Высота подъема, мм
470
Рабочий ход, мм
220
Диаметр опоры, мм
37
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658181
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Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
250
Высота подъема, мм
470
Рабочий ход, мм
220
Диаметр опоры, мм
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
5

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328)

Домкрат является незаменимым инструментом в автосервисе, часто используется при проведении ремонтно-строительных работ.Минимальная высота подхвата домкрата Sparta составляет 250 мм.Максимальная высота, на которую домкрат может поднять груз, составляет 470 мм.Этой высоты достаточно для установки жесткой опоры под поднятый груз и проведения ремонтных работ.Гидравлический домкрат Sparta предназначен для подъема груза массой до 20 тонн.Модели Sparta выполнены на чугунном основании.ВНИМАНИЕ!Домкрат не предназначен для длительного поддерживания груза на весу либо для его перемещения.Перед подъемом убедитесь, что груз распределен равномерно по центру опорной поверхности домкрата.Масса поднимаемого груза не должна превышать массу, указанную производителем.Домкрат во время работы должен быть установлен на горизонтальной ровной и твердой поверхности.После поднятия груза

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328)




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
250
Высота подъема, мм
470
Рабочий ход, мм
220
Диаметр опоры, мм
37
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат является незаменимым инструментом в автосервисе, часто используется при проведении ремонтно-строительных работ.Минимальная высота подхвата домкрата Sparta составляет 250 мм.Максимальная высота, на которую домкрат может поднять груз, составляет 470 мм.Этой высоты достаточно для установки жесткой опоры под поднятый груз и проведения ремонтных работ.Гидравлический домкрат Sparta предназначен для подъема груза массой до 20 тонн.Модели Sparta выполнены на чугунном основании.ВНИМАНИЕ!Домкрат не предназначен для длительного поддерживания груза на весу либо для его перемещения.Перед подъемом убедитесь, что груз распределен равномерно по центру опорной поверхности домкрата.Масса поднимаемого груза не должна превышать массу, указанную производителем.Домкрат во время работы должен быть установлен на горизонтальной ровной и твердой поверхности.После поднятия груза
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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