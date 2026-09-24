Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328)
Домкрат является незаменимым инструментом в автосервисе, часто используется при проведении ремонтно-строительных работ.Минимальная высота подхвата домкрата Sparta составляет 250 мм.Максимальная высота, на которую домкрат может поднять груз, составляет 470 мм.Этой высоты достаточно для установки жесткой опоры под поднятый груз и проведения ремонтных работ.Гидравлический домкрат Sparta предназначен для подъема груза массой до 20 тонн.Модели Sparta выполнены на чугунном основании.ВНИМАНИЕ!Домкрат не предназначен для длительного поддерживания груза на весу либо для его перемещения.Перед подъемом убедитесь, что груз распределен равномерно по центру опорной поверхности домкрата.Масса поднимаемого груза не должна превышать массу, указанную производителем.Домкрат во время работы должен быть установлен на горизонтальной ровной и твердой поверхности.После поднятия груза
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Теги товара: Гидравлические бутылочные
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Теги товара: Гидравлические бутылочные
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