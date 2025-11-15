Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020)
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Характеристики
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020)
Домкрат Matrix — это надежный и прочный инструмент, предназначенный для использования в самых различных условиях. С весом в 10,4 кг он достаточно компактный и удобный в транспортировке и хранении. Высота подхвата составляет 135 мм, что позволяет легко его устанавливать под автомобиль даже с небольшим дорожным просветом. Этот домкрат способен поднять груз весом до 2 тонн, что делает его идеальным выбором для большинства легковых автомобилей. Максимальная высота подъёма достигает 355 мм, что обеспечивает необходимый уровень подъёма для осуществления ремонтных работ или замены колёс. Бренд Matrix известен своим качеством и долговечностью продукции, и этот домкрат не является исключением. Он станет надежным помощником в вашем гараже или в багажнике автомобиля, готовым помочь в любой дорожной ситуации.
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Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целой упаковки.Домкрат выглядит отлично,в работе опробовал всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Домкрат хороший, попробовали - держит, все работает. В живую гораздо больше и мощнее, чем кажется на картинке.
Достоинства:
Комментарий:
хороший домкрат для бытового использования, крепкий, хорошая высота подхвата и подъёма.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, сегодня установил зимние шины,сократил уйму времени,поднимал Кашкай J11,по высоте и по весу держит уверенно,отдельно заказывал круглую резиновую опору, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
тяжёлый, мощный, жалко что опору нужно отдельно покупать.
Достоинства:
Комментарий:
Домкрат отличный. Для легковой машины само то, без усилий можно вывесить сразу два колеса. Был такой же только другого бренда, проработал лет 20.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,мощный домкрат по приемлемой цене. Удобно пользоваться, качество товара очень понравилось...беру не первый раз такой,прошлый прослужил в домашних условиях 4 года и украли его...другой даже и не рассматривал,взял такой же...ниву Шевроле поднимает без проблем...Советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество и цена! Взял другу, у меня такой же уже лет 7
Достоинства:
Комментарий:
домкрат соответствует заявленным характеристикам рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
покупал другой фирмы чуть дешевле, он был очень слабый и недостаточная высота, этот прям отличный
Достоинства:
Комментарий:
Доставка вовремя, хорошо упакован. Все цело! Мужу понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
отличный домкрат за свою сумму. обрабатывал дно машины и множество раз выручал. с его помощью обслуживаю постоянно 2 приоры. через пол года советую поменять масло.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая фирма, хотелось бы еще резиновую подкладку
Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020)
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целой упаковки.Домкрат выглядит отлично,в работе опробовал всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Домкрат хороший, попробовали - держит, все работает. В живую гораздо больше и мощнее, чем кажется на картинке.
Достоинства:
Комментарий:
хороший домкрат для бытового использования, крепкий, хорошая высота подхвата и подъёма.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, сегодня установил зимние шины,сократил уйму времени,поднимал Кашкай J11,по высоте и по весу держит уверенно,отдельно заказывал круглую резиновую опору, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
тяжёлый, мощный, жалко что опору нужно отдельно покупать.
Достоинства:
Комментарий:
Домкрат отличный. Для легковой машины само то, без усилий можно вывесить сразу два колеса. Был такой же только другого бренда, проработал лет 20.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,мощный домкрат по приемлемой цене. Удобно пользоваться, качество товара очень понравилось...беру не первый раз такой,прошлый прослужил в домашних условиях 4 года и украли его...другой даже и не рассматривал,взял такой же...ниву Шевроле поднимает без проблем...Советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество и цена! Взял другу, у меня такой же уже лет 7
Достоинства:
Комментарий:
домкрат соответствует заявленным характеристикам рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
покупал другой фирмы чуть дешевле, он был очень слабый и недостаточная высота, этот прям отличный
Достоинства:
Комментарий:
Доставка вовремя, хорошо упакован. Все цело! Мужу понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
отличный домкрат за свою сумму. обрабатывал дно машины и множество раз выручал. с его помощью обслуживаю постоянно 2 приоры. через пол года советую поменять масло.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая фирма, хотелось бы еще резиновую подкладку