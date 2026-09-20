Шланговое подсоединение с держателем AM.PM F0602122 черный
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб.
В наличии
Код товара: 681009
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х6
Вес, г.
500
Описание товара Шланговое подсоединение с держателем AM.PM F0602122 черный
Прочное лаконичное изделие легко вписывающееся в дизайн любой ванной комнаты. Сделано из экологичной латуни с пониженным содержанием свинца. Надежно присоединяется к шлангу имеет выход для душа. Трендовый черный матовый цвет идеально сочетается со всеми черными продуктами бренда. Встроенная система быстрой и точной настенной установки.
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Прочное лаконичное изделие легко вписывающееся в дизайн любой ванной комнаты. Сделано из экологичной латуни с пониженным содержанием свинца. Надежно присоединяется к шлангу имеет выход для душа. Трендовый черный матовый цвет идеально сочетается со всеми черными продуктами бренда. Встроенная система быстрой и точной настенной установки.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Шланговое подсоединение с держателем AM.PM F0602122 черный - по цене 6590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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