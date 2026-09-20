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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный купить с доставкой в Москве
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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный

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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 1
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 2
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 3
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 4
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 5
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 6
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 7
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 2
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 3
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 4
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 5
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 6
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 7
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 
Начислим 396 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574423
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный
6 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
18х11х4
Вес, г.
320

Описание товара Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный

Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Скругленные по краям формы и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн, удивительные детали и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Скругленные по краям формы и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн, удивительные детали и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для туалетной бумаги AM.PM Like A50A34122 черный - по цене 6590 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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