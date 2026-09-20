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Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром купить с доставкой в Москве
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Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром

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Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром - фото 1
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром - фото 2
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром - фото 3
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром - фото 4
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром - фото 5
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром - фото 1
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром - фото 2
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром - фото 3
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром - фото 4
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром - фото 5
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 090 руб. 
Начислим 426 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541880
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром
7 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
35х15х11
Вес, г.
360

Описание товара Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром

Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты. В этой коллекции представлены: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.

Отзывы о товаре Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты. В этой коллекции представлены: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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