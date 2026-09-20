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Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный

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Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 1
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 2
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 3
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 4
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 5
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 6
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 7
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 8
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 9
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 10
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 11
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 12
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 13
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 14
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
217
Длина излива
153
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 4
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 5
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 6
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 7
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 8
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 9
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 10
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 11
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 12
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 13
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 14
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 890 руб. 
Начислим 1014 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680867
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный
16 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
30
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
217
Длина излива
153
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х7
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный

Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Новый формат: смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с глубокой чашей, благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды будет легко и просто. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
30
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
217
Длина излива
153
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Новый формат: смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с глубокой чашей, благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды будет легко и просто. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный - этот товар вы можете купить по цене 16890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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