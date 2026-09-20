Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
80
Длина излива
117
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб.
В наличии
Код товара: 680860
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9 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
80
Длина излива
117
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, кг.
1
Описание товара Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром
Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций.
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Бренд
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
80
Длина излива
117
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - стоимость товара 9390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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