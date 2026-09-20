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Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром купить с доставкой в Москве
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Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром

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Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром - фото 1
Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром - фото 2
Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром - фото 3
Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром - фото 4
Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром - фото 5
Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
хром
Монтаж
настенный
  • Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром - фото 1
  • Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром - фото 2
  • Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром - фото 3
  • Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром - фото 4
  • Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром - фото 5
  • Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680858
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром
1 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Гигиенический душ
Страна производства
Дания
Цвет
хром
Комплектация
гигиенический душ, держатель, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
5
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х5
Вес, г.
360

Описание товара Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром

Компактный гигиенический душ с держателем в современном дизайне, который впишется в любой интерьер и будет сочетаться с другими элементами сантехники. В комплект входит гигиеническая лейка и держатель для лейки.

Отзывы о товаре Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Гигиенический душ
Страна производства
Дания
Цвет
хром
Комплектация
гигиенический душ, держатель, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
5
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный гигиенический душ с держателем в современном дизайне, который впишется в любой интерьер и будет сочетаться с другими элементами сантехники. В комплект входит гигиеническая лейка и держатель для лейки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром - стоимость товара 1790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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