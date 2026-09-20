Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
В наличии
Код товара: 680858
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Загружаем...
1 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гигиенический душ
Страна производства
Дания
Цвет
хром
Комплектация
гигиенический душ, держатель, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
5
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х5
Вес, г.
360
Описание товара Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром
Компактный гигиенический душ с держателем в современном дизайне, который впишется в любой интерьер и будет сочетаться с другими элементами сантехники. В комплект входит гигиеническая лейка и держатель для лейки.
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Бренд
Тип товара
Гигиенический душ
Страна производства
Дания
Цвет
хром
Комплектация
гигиенический душ, держатель, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
5
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Компактный гигиенический душ с держателем в современном дизайне, который впишется в любой интерьер и будет сочетаться с другими элементами сантехники. В комплект входит гигиеническая лейка и держатель для лейки.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Гигиенический душ с держателем Damixa Гигиенический 760550100 хром - стоимость товара 1790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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