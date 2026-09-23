Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3720BL)
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Характеристики
Описание товара Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3720BL)
Гигиенический душ Lemark — это современное и удобное решение для поддержания личной гигиены. Изготовленный в Чехии, этот продукт сочетает в себе европейское качество и надежность. Душ оснащен рычажным управлением, что обеспечивает простоту и удобство в использовании. Керамический картридж гарантирует долговечность и плавность работы даже при интенсивной эксплуатации. С длиной душевого шланга 120 см, этот гигиенический душ предлагает свободу движений и комфорт во время использования. Встраиваемый монтаж позволяет легко интегрировать его в интерьер вашей ванной комнаты, обеспечивая эстетичный и современный вид. Тип комплектации включает в себя гигиеническую лейку и шланг, что делает этот набор полноценным решением для обустройства санузла. Под брендом Lemark, известным своим вниманием к деталям и высокими стандартами качества, данный продукт станет отличным дополнением к вашему ежедневному уходу.
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