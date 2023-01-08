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Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный купить с доставкой в Москве
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Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный

1 Отзывы
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Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 1
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 2
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 3
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 4
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 5
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 6
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 7
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 8
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 9
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 10
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
черный
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
округлая
Материал
латунь, сталь
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 1
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 2
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 3
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 4
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 5
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 6
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 7
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 8
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 9
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 10
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 390 руб. 
Начислим 1224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541565
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный
20 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
черный
Комплектация
смеситель, гигиеническая лейка, держатель, шланг, инструкция, упаковка
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
округлая
Материал
латунь, сталь
Поверхность
матовая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Длина душевого шланга, см
120
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
2
Ширина, см
8
Высота, см
12
Длина, см
13.5
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный

Набор X-Joy это готовое решение для гигиенического душа. Включает в себя: стильный смеситель для душа, монтируемый в стену, шланговое присоединение с боковым расположением держателя для гигиенической лейки, гигиеническая лейка, душевой шланг 1 500 мм.Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения.

Отзывы о товаре Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный

08.01.2023
Дмитрий

Достоинства:
Товар как на фотографиях в описании, полностью соответствует.
Цена-качество, внешний вид. Хороший бренд

Недостатки:
Хотелось бы дешевле



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
черный
Комплектация
смеситель, гигиеническая лейка, держатель, шланг, инструкция, упаковка
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
округлая
Материал
латунь, сталь
Поверхность
матовая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Развернуть
Длина душевого шланга, см
120
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
2
Ширина, см
8
Высота, см
12
Длина, см
13.5
Страна производитель
Германия
Описание
Набор X-Joy это готовое решение для гигиенического душа. Включает в себя: стильный смеситель для душа, монтируемый в стену, шланговое присоединение с боковым расположением держателя для гигиенической лейки, гигиеническая лейка, душевой шланг 1 500 мм.Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.01.2023
Дмитрий

Достоинства:
Товар как на фотографиях в описании, полностью соответствует.
Цена-качество, внешний вид. Хороший бренд

Недостатки:
Хотелось бы дешевле


Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный - по цене 20390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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