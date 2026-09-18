Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Наличие шланга
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
В наличии
Код товара: 260961
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Длина душевого шланга
150
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
душеая лейка, шланг, держатель, документация, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Ширина, см
15
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х8
Вес, г.
800
Описание товара Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром
Лейка для гигиенического душа со шлангом и держателем для удобного использования и поддержания гигиены. Минималистичный дизайн и настенная установка прекрасно впишется в небольшие санузлы. Система быстрой и точной установки душевого присоединения позволит установить гигиенический душ самостоятельно. Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Длина душевого шланга 1200 мм для комфорта. Диаметр лейки составляет 33мм. Один режим гигиенического душа: Spray.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Длина душевого шланга
150
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
душеая лейка, шланг, держатель, документация, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Ширина, см
15
Высота, см
8
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Страна производитель
Китай
Лейка для гигиенического душа со шлангом и держателем для удобного использования и поддержания гигиены. Минималистичный дизайн и настенная установка прекрасно впишется в небольшие санузлы. Система быстрой и точной установки душевого присоединения позволит установить гигиенический душ самостоятельно. Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Длина душевого шланга 1200 мм для комфорта. Диаметр лейки составляет 33мм. Один режим гигиенического душа: Spray.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром - купить по цене 6990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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