Top.Mail.Ru
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 1
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 2
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 3
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 4
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 5
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 6
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 7
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 8
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 9
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 10
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 1
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 2
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 3
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 4
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 5
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 6
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 7
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 8
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 9
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 10
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 
Начислим 660 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680854
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром
10 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
15.9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
12
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х8
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром

Долгожданное пополнение коллекции Gala – встраиваемый смеситель для душа. Смеситель обладает мягкими геометричными формами и будет прекрасно сочетаться с другими продуктами из коллекции. Самое минималистичное и эстетичное решение для современной ванной комнаты: полностью скрытые коммуникации и ничего лишнего. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком

Отзывы о товаре Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
15.9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
12
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение коллекции Gala – встраиваемый смеситель для душа. Смеситель обладает мягкими геометричными формами и будет прекрасно сочетаться с другими продуктами из коллекции. Самое минималистичное и эстетичное решение для современной ванной комнаты: полностью скрытые коммуникации и ничего лишнего. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...