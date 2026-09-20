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Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный

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Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный - фото 1
Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный - фото 2
Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный - фото 3
Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный - фото 4
Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
109
Длина излива
105
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный - фото 1
  • Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный - фото 2
  • Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный - фото 3
  • Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный - фото 4
  • Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб. 
Начислим 846 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680793
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный
14 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
109
Длина излива
105
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
с донным клапаном
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный

Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в трендовом матовом черном исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в cистеме. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
109
Длина излива
105
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
с донным клапаном
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в трендовом матовом черном исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в cистеме. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный - стоимость товара 14090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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