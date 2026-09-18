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Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000

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Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - фото 1
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - фото 2
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - фото 3
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - фото 4
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - фото 5
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - фото 6
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - фото 1
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - фото 2
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - фото 3
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - фото 4
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - фото 5
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - фото 6
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб. 
Начислим 828 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260903
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000
13 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
11.6
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000

Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный



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Отзывы о товаре Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
11.6
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000 - данный товар вы можете купить по цене 13790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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