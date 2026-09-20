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Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 2.0 489500000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 2.0 489500000 хром

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Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 2.0 489500000 хром - фото 1
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 2.0 489500000 хром - фото 2
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 2.0 489500000 хром - фото 3
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 2.0 489500000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
320
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 2.0 489500000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 2.0 489500000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 2.0 489500000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 2.0 489500000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680832
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
320
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х12
Вес, кг.
1.9

Описание товара Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 2.0 489500000 хром

Встречайте тотально обновленную коллекцию Eclipse 2.0 – смеситель для ванны и душа в новом универсальном исполнении. Скандинавский дизайн и максимальное удобство управления – характерные черты коллекции. Смесители Eclipse 2.0 мгновенно притягивают к себе внимание своими природными линиями и гладкими поверхностями, а их функциональность не оставит равнодушным ни одного покупателя. Высокие технологии позволяют сократить расход воды на 30%. Уникальная разработка аэратор EcoSave насыщает струю воздуха кислородом, обеспечивая хороший напор в любое время суток. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем LightFlow позволит регулировать температуру без резких перепадов. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. В комплекте душевой набор.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 2.0 489500000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
320
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте тотально обновленную коллекцию Eclipse 2.0 – смеситель для ванны и душа в новом универсальном исполнении. Скандинавский дизайн и максимальное удобство управления – характерные черты коллекции. Смесители Eclipse 2.0 мгновенно притягивают к себе внимание своими природными линиями и гладкими поверхностями, а их функциональность не оставит равнодушным ни одного покупателя. Высокие технологии позволяют сократить расход воды на 30%. Уникальная разработка аэратор EcoSave насыщает струю воздуха кислородом, обеспечивая хороший напор в любое время суток. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем LightFlow позволит регулировать температуру без резких перепадов. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. В комплекте душевой набор.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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