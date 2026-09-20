Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 2.0 489500000 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 2.0 489500000 хром
Встречайте тотально обновленную коллекцию Eclipse 2.0 – смеситель для ванны и душа в новом универсальном исполнении. Скандинавский дизайн и максимальное удобство управления – характерные черты коллекции. Смесители Eclipse 2.0 мгновенно притягивают к себе внимание своими природными линиями и гладкими поверхностями, а их функциональность не оставит равнодушным ни одного покупателя. Высокие технологии позволяют сократить расход воды на 30%. Уникальная разработка аэратор EcoSave насыщает струю воздуха кислородом, обеспечивая хороший напор в любое время суток. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем LightFlow позволит регулировать температуру без резких перепадов. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. В комплекте душевой набор.
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