Смеситель для душа с термостатом Damixa Gala 536000300, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб.
В наличии
Код товара: 612239
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
6.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
28.8
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х10х9
Вес, кг.
1.8
Описание товара Смеситель для душа с термостатом Damixa Gala 536000300, черный
Термостатический смеситель для душа Gala идеально впишется в современную ванную комнату. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Специальная кнопка-предохранитель не позволяет случайно повысить температуру воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Переключайте потоки воды между лейкой и верхним душем плавным поворотом левой ручки смесителя. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
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Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
6.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
28.8
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Термостатический смеситель для душа Gala идеально впишется в современную ванную комнату. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Специальная кнопка-предохранитель не позволяет случайно повысить температуру воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Переключайте потоки воды между лейкой и верхним душем плавным поворотом левой ручки смесителя. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Теги товара: из стены, черные, латунные, настенные, для ванной без душа, настенные однорычажные
Смеситель для душа с термостатом Damixa Gala 536000300, черный – стоимость товара 13990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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