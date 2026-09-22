Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002222, черный
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002222, черный
Смеситель для раковины Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Интуитивно понятное управление дополняет экстраординарный дизайн продукта. Удобная ручка-стик обеспечивает точный и естественный контроль температуры и напора воды, а эксклюзивный картридж SoftMotion 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход при каждом использовании. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 390 руб. 14 490 руб.3348 руб. в СплитСмеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240000 хром
-
В наличииЦена 13 390 руб. 14 490 руб.3348 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душе...
-
В наличииЦена 13 490 руб. 14 580 руб.3373 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром
-
В наличииЦена 13 790 руб.3448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000
-
В наличииЦена 13 990 руб.3498 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом Damixa Gala 536000300, черный
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250001 хром
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250300 черн...
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Da...
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом с каналом для питьевой воды AM.P...
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Libre F6002222, черный