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Смеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром

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Смеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром - фото 1
Смеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром - фото 2
Смеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром - фото 3
Смеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
152
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб. 
Начислим 846 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680784
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром
14 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
152
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром

Универсальный дизайн смесителя для ванны и душа будет притягивать внимание своими округлыми, плавными формами. Дизайн в стиле Natural отличительная черта скандинавского стиля. Высокие технологии в смесителе для ванны позволяют сократить расход воды на 30%. Уникальная разработка аэратор Eco Save насыщает струю воздуха кислородом, обеспечивая хороший напор в любое время суток. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем Light Flow позволит регулировать температуру без резких скачков.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
152
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный дизайн смесителя для ванны и душа будет притягивать внимание своими округлыми, плавными формами. Дизайн в стиле Natural отличительная черта скандинавского стиля. Высокие технологии в смесителе для ванны позволяют сократить расход воды на 30%. Уникальная разработка аэратор Eco Save насыщает струю воздуха кислородом, обеспечивая хороший напор в любое время суток. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем Light Flow позволит регулировать температуру без резких скачков.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром - данный товар вы можете купить по цене 14090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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