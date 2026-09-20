Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель
Серия кухонных смесителей Eclipse отличается современными формами, качественными материалами и универсальным исполнением. Включает в себя три цветовые вариации, которые совершенно точно смогут с лёгкостью вписаться в интерьер как ультрасовременной, так и классической кухни. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Длительная гарантия: продукт прослужит вам минимум 10 лет
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