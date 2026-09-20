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Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 купить с доставкой в Москве
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Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14

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Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 1
Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 2
Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 3
Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 4
Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 5
Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 6
Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 7
Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 8
Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
14
Инструменты в комплекте
отвертки
  • Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 1
  • Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 2
  • Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 3
  • Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 4
  • Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 5
  • Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 6
  • Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 7
  • Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 8
  • Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679066
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
14
Инструменты в комплекте
отвертки
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
14
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х29х5
Вес, кг.
1.33

Описание товара Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14

Набор отверток Gigant 14 штук GSS 14 предназначен для эксплуатации при строительных, ремонтных, монтажных и демонтажных работах. Отвертки имеют крестовой или прямой шлицы.

Отзывы о товаре Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
14
Инструменты в комплекте
отвертки
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
14
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток Gigant 14 штук GSS 14 предназначен для эксплуатации при строительных, ремонтных, монтажных и демонтажных работах. Отвертки имеют крестовой или прямой шлицы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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