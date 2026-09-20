Мойка высокого давления КТ-9161
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления КТ-9161
Мойка высокого давления KT-9161 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей с помощью струи воды под высоким давлением. К прибору крепится насадка с регулируемым соплом, которая позволяет выбрать точечную или веерную форму струи. Точечная струя используется для очистки стойких локальных загрязнений. Веерная струя оптимальна для обработки крупных поверхностей. Принцип работы прибора прост. Вода из источника водоснабжения подкачивается в насос, где давление повышается до необходимой степени, а затем подаётся в моющий пистолет. Мощная струя воды разрушает загрязнения и одновременно смывает их с очищаемой поверхности. Благодаря бутылке для моющего средства можно удобно нанести моющее средство на очищаемую поверхность. Управление степенью подачи осуществляется с помощью регулятора подачи моющего средства на корпусе устройства. Управление устройство происходит через переключатель работы и регулятор подачи моющего средства. Переключатель служит для включения и выключения прибора. Для увеличения мощности подачи моющего средства необходимо поворачивать регулятор по часовой стрелке. Для подключения устройства к источнику водоснабжения рекомендуется использовать армированный шланг с внутренним диаметром около 15 мм и длиной от 2 до 5 метров. В адаптере для шланга установлен сетчатый фильтр для очистки воды от примесей. KT-9161 имеет вертикальную конструкцию, поэтому использовать прибор необходимо только в таком положении во избежание его выхода из строя. Также прибор экономит энергию и увеличивает ресурс помпы, выключая двигатель при отпускании кнопки подачи воды. Для удобства хранения на корпусе есть держатели насадок, моющего пистолета, высоконапорного шланга и шнура питания. На корпусе есть ручка и колёса для удобного перемещения устройства.
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