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Мойка высокого давления КТ-9161 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления КТ-9161

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
28800
Подогрев воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678217
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
160
Производительность
28800
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
353
Высота, см
391
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х38
Вес, кг.
13

Описание товара Мойка высокого давления КТ-9161

Мойка высокого давления KT-9161 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей с помощью струи воды под высоким давлением. К прибору крепится насадка с регулируемым соплом, которая позволяет выбрать точечную или веерную форму струи. Точечная струя используется для очистки стойких локальных загрязнений. Веерная струя оптимальна для обработки крупных поверхностей. Принцип работы прибора прост. Вода из источника водоснабжения подкачивается в насос, где давление повышается до необходимой степени, а затем подаётся в моющий пистолет. Мощная струя воды разрушает загрязнения и одновременно смывает их с очищаемой поверхности. Благодаря бутылке для моющего средства можно удобно нанести моющее средство на очищаемую поверхность. Управление степенью подачи осуществляется с помощью регулятора подачи моющего средства на корпусе устройства. Управление устройство происходит через переключатель работы и регулятор подачи моющего средства. Переключатель служит для включения и выключения прибора. Для увеличения мощности подачи моющего средства необходимо поворачивать регулятор по часовой стрелке. Для подключения устройства к источнику водоснабжения рекомендуется использовать армированный шланг с внутренним диаметром около 15 мм и длиной от 2 до 5 метров. В адаптере для шланга установлен сетчатый фильтр для очистки воды от примесей. KT-9161 имеет вертикальную конструкцию, поэтому использовать прибор необходимо только в таком положении во избежание его выхода из строя. Также прибор экономит энергию и увеличивает ресурс помпы, выключая двигатель при отпускании кнопки подачи воды. Для удобства хранения на корпусе есть держатели насадок, моющего пистолета, высоконапорного шланга и шнура питания. На корпусе есть ручка и колёса для удобного перемещения устройства.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления КТ-9161




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
160
Производительность
28800
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
353
Высота, см
391
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления KT-9161 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей с помощью струи воды под высоким давлением. К прибору крепится насадка с регулируемым соплом, которая позволяет выбрать точечную или веерную форму струи. Точечная струя используется для очистки стойких локальных загрязнений. Веерная струя оптимальна для обработки крупных поверхностей. Принцип работы прибора прост. Вода из источника водоснабжения подкачивается в насос, где давление повышается до необходимой степени, а затем подаётся в моющий пистолет. Мощная струя воды разрушает загрязнения и одновременно смывает их с очищаемой поверхности. Благодаря бутылке для моющего средства можно удобно нанести моющее средство на очищаемую поверхность. Управление степенью подачи осуществляется с помощью регулятора подачи моющего средства на корпусе устройства. Управление устройство происходит через переключатель работы и регулятор подачи моющего средства. Переключатель служит для включения и выключения прибора. Для увеличения мощности подачи моющего средства необходимо поворачивать регулятор по часовой стрелке. Для подключения устройства к источнику водоснабжения рекомендуется использовать армированный шланг с внутренним диаметром около 15 мм и длиной от 2 до 5 метров. В адаптере для шланга установлен сетчатый фильтр для очистки воды от примесей. KT-9161 имеет вертикальную конструкцию, поэтому использовать прибор необходимо только в таком положении во избежание его выхода из строя. Также прибор экономит энергию и увеличивает ресурс помпы, выключая двигатель при отпускании кнопки подачи воды. Для удобства хранения на корпусе есть держатели насадок, моющего пистолета, высоконапорного шланга и шнура питания. На корпусе есть ручка и колёса для удобного перемещения устройства.
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Отзывы


Мойка высокого давления КТ-9161 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10260 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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