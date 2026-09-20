Описание товара Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка

Погрузитесь в увлекательный мир музыкальной атмосферы с виниловой пластинкой Level Select от Pizza Hotline. Этот двойной LP в прозрачном исполнении на 45 оборотов в минуту порадует вас уникальным звучанием и неповторимой атмосферой. Ограниченный выпуск этой пластинки позволит вам ощутить энергию и тепло музыки, созданной с любовью к деталям. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Pizza Hotline / Level Select (Transparent, 45 RPM, Limited) (2LP) и добавить в свою коллекцию удивительное произведение искусства.