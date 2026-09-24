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Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка

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Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка - фото 1
Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка - фото 2
Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка - фото 3
Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка - фото 4
Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Marcus Belgrave
Альбом (сингл)
Gemini II
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка - фото 1
  • Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка - фото 2
  • Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка - фото 3
  • Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка - фото 4
  • Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676306
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
P-Vine
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
P-Vine
Barcode
[4995879076583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Marcus Belgrave
Альбом (сингл)
Gemini II
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Space Odyssey Glue Fingers (Part I), Glue Fingers (Part II), Gemini II, Marcias Opal, Odoms Cave
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка

Откройте для себя музыкальное великолепие с виниловой пластинкой Marcus Belgrave - Gemini II (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом погрузит вас в атмосферу уникального звучания и таланта Маркуса Белгрейва, отражая его музыкальное мастерство и неповторимый стиль. Каждый трек на этой пластинке - это искреннее проявление таланта и страсти к музыке, которая затронет вашу душу и наполнит сердце радостью. Если вы хотите купить виниловую пластинку, не упустите возможность обогатить свою коллекцию и насладиться потрясающим звучанием Marcus Belgrave - Gemini II.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
P-Vine
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
P-Vine
Barcode
[4995879076583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Marcus Belgrave
Альбом (сингл)
Gemini II
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Space Odyssey Glue Fingers (Part I), Glue Fingers (Part II), Gemini II, Marcias Opal, Odoms Cave
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Откройте для себя музыкальное великолепие с виниловой пластинкой Marcus Belgrave - Gemini II (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом погрузит вас в атмосферу уникального звучания и таланта Маркуса Белгрейва, отражая его музыкальное мастерство и неповторимый стиль. Каждый трек на этой пластинке - это искреннее проявление таланта и страсти к музыке, которая затронет вашу душу и наполнит сердце радостью. Если вы хотите купить виниловую пластинку, не упустите возможность обогатить свою коллекцию и насладиться потрясающим звучанием Marcus Belgrave - Gemini II.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marcus Belgrave - Gemini II (4995879076583) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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